Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Mazıdağı ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Şenyuva mahallesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Şenyuva mahallesinde yaşayan 24 yaşındaki M.A. isimli kişi gece saatlerinde rahatsızlandı. Ekiplere haber verilmesi üzerine harekete geçen 112 ve UMKE ekipleri kapalı olan yolları kepçe yardımıyla ulaşıma açarak M.A. isimli kişiye ulaştı. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından M.A. Mazıdağı Devlet hastanesine nakil edildi.

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva mahallesinde rahatsızlanan hasta için ekipler seferber oldu

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