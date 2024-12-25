Mardin’de bir şahıs, husumetlisinin otomobiline pompalı tüfekle ateş açtı. O esnada bir kız çocuğunun yaşadığı panik anları kameraya yansıdı.

Olay, kırsal Kabala Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 21 Aralık günü meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir şahıs, husumetli olduğu iddia edilen bir kişinin aracına pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan otomobilin camlarına ateş ederken çevredeki bir kız çocuğunun yaşadığı panik anları kameralara yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.