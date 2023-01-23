Mardin’in terör ve terör örgütünün kalıntılarından tamamen temizlenmesine yönelik bölgedeki operasyonlar aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Araçtan 50 bin lira değerinde malzeme çalan hırsızlar yakalandı

Araçtan 50 bin lira değerinde malzeme çalan hırsızlar yakalandı

Alınan bilgilere göre, dün Nusaybin ilçesi kırsal alanında icra edilen arazi tarama faaliyeti neticesinde bir nokta tespit edilip detaylı arama başlatıldı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyon çerçevesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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