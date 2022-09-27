Mazıdağı ilçesinde Hamza Şan’a ait tarım sulama kuyusu trafosunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler içinde kalan trafodan patlama sesleri geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın sürdürülürken, trafo kullanılamaz hale geldi.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde tarım sulama kuyusu trafosu patlayarak alevlere teslim oldu.

Datça ve Marmaris’te 118 göçmen kurtarıldı

Datça ve Marmaris’te 118 göçmen kurtarıldı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.