Mardin’de yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı’nı Kırklar Kilisesi’nde düzenlenen ayinle kutladı.

Tarihi Kırklar Kilisesi’nde Paskalya Bayramı için ayin düzenlendi. Programda Süryaniler, çocuklarıyla kilise girişinde mum yakıp dua etti. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve il protokolü kilise kabul salonunda Süryani vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Vali Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, Mardin’de farklı dinlere mensup vatandaşların yıllardır huzur ve barış içerisinde bir arada yaşadığını söyledi. Birlik ve beraberliğinin devam etmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Vali Demirtaş, “Geçmiş yıllarda aynı şekilde buraya geldik, bayramlaştık. Kurban ve Ramazan bayramlarında Hıristiyan kardeşlerimizi de aramızda görmekten hep mutlu olmuşuzdur. Yıllardan beri ülkemizde bayramlar kardeşçe yaşanmakta. 3 dinin bayramlaşmaları, bayramları 1 hafta içinde tamamlanmış olacak. Çok enteresan oldu, pek yaşanmış bir durum değil. Perşembe günü ramazan bittikten sonra, cuma günü Ramazan Bayramı’nı hep birlikte kutlayacağız. Önemli olan huzur, birlik ve beraberlik içinde; ülkenin daha büyümesi, kalkınması ve gelişmesi için gayret göstermemiz. Ülkenin birlik ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyoruz. Etrafımızda savaş varken ülkemizde huzur içerisinde yaşamanı mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun devam etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi. Kahramanmaraş merkezli depremler ve ardından yaşanan sel felaketi nedeniyle ramazan ayına buruk başladıklarını anımsatan Demirtaş, 11 ili etkileyen depremler ve sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileyerek, bir daha böyle afetlerin ve felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Bütün bayramları birlik ve beraberlik içinde kutlandığını dile getiren Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ise, Hristiyan alemi için Paskalya Bayramı’nın önemine değinerek deprem felaketi nedeniyle bu yıl bayramı buruk kutladıklarını aktararak şunları söyledi:

“Deprem nedeniyle ülkece kahrolduk, çok üzüldük ama hayat devam ediyor. Allah bu acıyı ve yarayı en kısa sürede sarmayı nasip etsin. Birlik ve beraberlik içerisinde bu yarayı saracağız. Aramızda çok değerli Valimiz, kardeşlerimiz var. Mardin’de binlerce yıldır süregelen çok güzel bir gelenek var. Bütün dini, milli bayramları birlik ve beraberlik içinde aile düzeninde kutluyoruz. Bu sene hem Hristiyan, hem Müslüman, hem de Yahudi oruçları çakıştı ve çok güzel oldu. 3 dinin oruçları ve bayramlarının aynı döneme denk gelmesi aslında birbirimize yakın olmamız gerektiğinin nişanesidir. Bu anlamda mutluyuz. Bugün biz bayram kutluyoruz, bir hafta sonra da Müslüman kardeşlerimizin bayramını kutlayacağız. Bu değerler hepimizin.”

Saliba Özmen, Vali Demirtaş ve beraberindekilerle yumurta tokuşturdu.