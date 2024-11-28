Mardin’de meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Artuklu-Kızıltepe karayolu Organize Sanayi Bölgesinde 34 CZA 027 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi.

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Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: iha