Mardin’in Kızıltepe ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Esenli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan Mehdi Akdağ, Bahattin Ç. (40) ve Şükrü D. (22) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Mehdi Akdağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Akdağ’ın cenazesi, Kızıltepe ilçesi kırsal Hocaköy Mahallesi’nde toprağa verildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.