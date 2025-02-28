Mardin’in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde ilçenin kırsal Akbağ Mahallesi’nde 34 LK 8060 plakalı otomobil ile 06 DPT 908 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada A.T. (60), G.T. (66) ve H.Y. (15) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.