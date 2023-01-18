Mardin’in Kızıltepe ilçesinde okulun çatısına çıkan çocuk yürekleri ağızlara getirdi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde okulun çatısına çıkan çocuk yürekleri ağızlara getirdi.

Kızıltepe ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulunda çocuklardan biri çatıya çıkıp metrelerce yükseklikten aşağı sarktı. Gruptaki diğer çocuklar ise okulun avlusunda bekledi. Kimliği belirlenemeyen çocukların okulun öğrencisi mi olduğu, yoksa dışarıdan okulun çatısına ve avlusuna girenler mi olduğu belirlenemedi. Çocukların ölümle burun buruna geldiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.