Mardin’de motosiklet tutkunu 36 yaşındaki genç, geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Mardin’de motosiklet tutkunu 36 yaşındaki genç, geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Mardin-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Sultan Şeyhmus köyü mevkiinde meydana geldi. 36 yaşındaki Ahmet Sincar’ın kontrolünü kaybettiği 01 ETA 41 plakalı motosiklet, yoldan çıkarak metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası alev alan motosiklet küle döndü.

Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sincar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.