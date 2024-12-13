Mardin’in Midyat ilçesinde genç öğretmen Hatice Taşpınar, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Şehit Mehmet Sait Barış Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeni olan 24 yaşındaki Hatice Taşpınar, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve ve polis ekipleri sevk edildi. Taşpınar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz öğretmen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.