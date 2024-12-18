Mardin’in Mazıdağı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Işıkyaka Mahallesi’nde seyir halindeki minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 9 kişiden 4’ü ayakta tedavi olurken, 5’i kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Şaristan Y. (50), Ayşegül Y. (19) Mazıdağı Devlet Hastanesine, Orhan B. (44), Mehmet D. (18) ve Edip O. (38) ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.