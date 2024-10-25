Mardin’in Kızıltepe ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akdoğan Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri ve plakaları belirlenemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada 48 yaşındaki İbrahim A. yaralandı. Yaralı İbrahim A., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.