Mardin’in Mazıdağı ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mardin-Diyarbakır karayolunda Mazıdağı ilçesi Üç Yol mevkiinde 21 LC 323 minibüs ile 35 BBB 733 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.