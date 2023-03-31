Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı ile birlikte Mardin kısa sürede beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından Mardin’de beklenen kar yağışı kısa süreli de olsa öğle saatlerine doğru etkisini gösterdi. Kısa sürede etkili olan kar yağışı ile birlikte şehir merkezini beyaza bürünürken, Mardinliler Mart ayının son günlerinde kar sürprizini bir kez daha yaşadı. Bazı vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarını dikkate alarak şemsiyeleri ile dışarıya çıktıkları görüldü.