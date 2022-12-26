Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi çerçevesinde yapılan yeni kütüphaneler ve mevcut kütüphanelerin zenginleştirilmesiyle Mardin’de kitap sayısı 1 milyon 178 bin 184’e yükseldi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi çerçevesinde yapılan yeni kütüphaneler ve mevcut kütüphanelerin zenginleştirilmesiyle Mardin’de kitap sayısı 1 milyon 178 bin 184’e yükseldi.

Okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde ülke genelinde ’Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi ile 31 Aralık 2021 itibarıyla kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula yeni kütüphane yapımı tamamlanarak, Türkiye’de kütüphanesi olmayan okul kalmadı. Proje çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kütüphanesi olmayan tüm okullara kütüphane kurulması, mevcutların modern bir görünüme kavuşturulması, içeriklerinin zenginleştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla 222 milyon lira ödenek gönderildi.

Mardin’de 448 okulun kütüphanelerinin tamamlanarak öğrencilerin kullanımına sunulduğunu belirten Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, “Kütüphaneler, rafları ve kitapları olan binalar değil, sosyal etkinliklerin olduğu, öğrenme ortamları bakımından zengin, vakit geçirildikçe mutlu olunan ve bir zorunluluk sebebi ile değil, bilinçli olarak zaman ayrılan bir tercih olmalı ve alışkanlık haline gelmelidir. Mardin genelinde okullarımıza kütüphane kazandırılması için gerekli çalışmalar başlatılmış, çok kısa sürede 448 okulun kütüphaneleri tamamlanmış ve kullanıma sunulmuştur. Planlamaya alınan kütüphanelerin büyük bir çoğunluğunun fiziki donanımları Mardin’deki meslek liselerimizin atölyelerinde tasarlanıp hazırlanmıştır. Projenin fikir sahibi Emine Erdoğan Hanımefendi ve Bakanımız Mahmut Özer başta olmak üzere Valimize ve üstün gayret gösteren tüm okul yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.