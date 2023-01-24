Mardin’de, Kızıltepe Hububat Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, kuraklığın devam etmesi durumunda rekoltede yüzde 50 oranında düşüş olabileceğini söyledi.

Mardin’de, Kızıltepe Hububat Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, kuraklığın devam etmesi durumunda rekoltede yüzde 50 oranında düşüş olabileceğini söyledi.

Kızıltepe Hububat Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, kuraklığın ciddi seviyeye ulaştığını değerlendirerek, nisan ayında durumun daha da netleşmiş olacağını ifade etti. Şu anda yeşeren tohumun beslenmesi için yağmura çok acil ihtiyaç olduğunu belirten Öter, "Mart ve şubat ayında yağmur yağmazsa bu sıkıntı devam eder. Eğer yağış olmamaya devam ederse sadece Mardin olarak değil Güneydoğu Anadolu bölgesinde rekolte yüzde 50’nin altına düşer ”dedi.

Geçen yıllara bakıldığı zaman bu yıl ciddi bir kuraklık olduğunu dile getiren Öter, "Bu ay yağış olması gerekiyordu yağmadı. Mardin kentimizde tarımın yapıldığı 4 tane ilçemiz var. Bunlar; Nusaybin, Kızıltepe, Derik ve Artuklu ilçelerimizdir. Bu bölgelerimizde yüzde 80 ekim gerçekleşti. Şu an yağmura çok ihtiyacımız var. Çiftçilerimiz kendi imkanlarıyla açmış olduğu kuyularla sulama yapacaklar bu durumda yüksek elektrik maliyetine sebebiyet verecektir bu konuda hükümetimizin yardımcı olması gerekiyor. Bu ürünler kurursa milli servettir, çok ciddi kayıplara sebep verecektir" diye konuştu.

"Önümüzdeki 15 gün içerisinde yağmur yağmazsa, su ihtiyacı aratacak, kuyular üzerinden sulama yapılacak" diyen Öter, "Şu anda rekolte yağmura bağlı, hububatın farklı farklı afetleri var bunların en büyüğü ise kuraklıktır. Bu şekilde yağmur yağmazsa ciddi şekilde etkileyecektir. Nisan ayında durum daha da netleşmiş olacak ama şu anda yeşeren tohumun beslenmesi için yağmura çok acil ihtiyaç vardır. Mart ve şubat ayında yağmur yağmazsa bu sıkıntı devam eder. Eğer yağış olmamaya devam ederse sadece Mardin olarak değil, Güneydoğu Anadolu bölgesinde rekolte yüzde 50’nin altına düşer” ifadelerinde bulundu.