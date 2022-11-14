Mardin Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım Müdürlüğü ortaklığında yürütülen ‘Kuzulu İşletme Kusursuz Üretimdir Projesi’nden faydalanan çiftçiler, bu yıl yüzde 50’den fazla verim elde etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım Müdürlüğü ortaklığında yürütülen ‘Kuzulu İşletme Kusursuz Üretimdir Projesi’nden faydalanan çiftçiler, bu yıl yüzde 50’den fazla verim elde etti.

Son zamanlarda dünya genelinde küçükbaş hayvancılık sektöründe mevsim dışı gebelik uygulamalarıyla daha çok kuzu ve süt üretiminin sağlanması için önemli çalışmalara imza atılmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde küçükbaş hayvanlarda 8 ayda bir kuzu üretimi sağlanarak yıllık yavru ve süt verimi yüzde 50 gibi önemli bir artışı berberinde getirerek çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım Müdürlüğünce bu çerçevede yürütülen ‘Kuzulu İşletme Kusursuz Üretimdir Projesi’ hayata geçirildi. Proje, kent genelinde 100 işletmede 6 bin küçükbaş hayvana uygulandı. Kent genelinde gelen ilk verilere göre çiftçilerin uygulamadan memnun olduğu koyunların yüzde 50’nin üzerinde verim elde ettiklerini belirtiler. Böylelikle Mardin genelinde yıllık ortalama 3 bin daha fazla kuzu, 18 ton daha fazla süt üretimi hedeflenmekte.

Yeşilli İlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekim Mehmet Salih Aktaş, koyunların mevsim dışı kuzu elde etmeleri için böyle bir projeyi uyguladıklarını belirtti. Aktaş, Yeşilli ilçesinde bin 500 küçükbaş hayvanda sünger uygulaması yaptıklarını belirterek çiftçilerin projeden memnun olduğunu söyledi.

İşletme sahibi Mehmet Necat Ceylan ise projeden gayet memnun olduğu ifade ederek, ‘‘İşletmemde 50 koyun üzerinde uygulama yapıldı. Şu an koyunlarımdan 43 tanesi doğum yaptı. Yarısından fazlası ikiz 3 tanesi de üçüz getirdi. Projede emeği geçenlere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.