Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında, 2022-2023 yılında kış tedbirleri çerçevesinde alınacak önlemlerin görüşülüp karara bağlandığı toplantı gerçekleştirildi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında, 2022-2023 yılında kış tedbirleri çerçevesinde alınacak önlemlerin görüşülüp karara bağlandığı toplantı gerçekleştirildi.

Valilik Dara Salonu’nda düzenlenen toplantıda; vatandaşlar ve sokak hayvanlarının korunması ile barınması başta olmak üzere alınacak tedbirler görüşülüp karara bağlandı.

Vali Mahmut Demirtaş, yaptığı değerlendirmede, bütün kamu kurumlarının koordineli bir şekilde çalışıp yağışların olduğu günlerde ilgili tüm kişilerin sahada olması gerektiğini dile getirdiğini belirtti.

Yağışlar ve doğal afetler öncesinde vatandaşları ilgili kanallar üzerinden uyaracaklarını dile getiren Vali Demirtaş, “Kışın yağışlar olumsuz durumları beraberinde getirebiliyor. Her ne kadar yağışların olmasını istesek de yağışların oluşturacağı olumsuzluklara karşı önlemlerimizi almak zorundayız. Bugün bu kapsamda ekip arkadaşlarımız ile bir araya gelerek oluşabilecek durumlar ile alakalı görüş alışverişinde bulunduk. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız ile sürekli irtibat halinde olacağız. Menfezler, dere yatakları rutin bir şekilde temizlenecek, risk olan bölgelerde kaya ıslahı yapılacak. Belediyelerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, sağlık müdürlüğümüz ve AFAD müdürlüğümüzün personelleri başta olmak üzere üzerine görev düşen tüp ekiplerimiz sahada aktif olarak çalışacaklardır. Allah’ın izniyle bu önümüzdeki kış mevsimini kazasız belasız geçirmek için tüm önlemlerimizi alacağız” diye konuştu.

Vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve ilgili personellerin katılım sağladığı toplantı; görülen riskler ve alınması gereken tedbirler hakkında AFAD Müdürü tarafından yapılan bilgilendirme sunumunun ardından son buldu.