Mardin’de kış aylarında trafikte alınacak önlemler ve koordinasyon çalışmaları kapsamında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında Valilik Dara Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen “Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri” toplantısına, vali yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği uygulamasının düzenli şekilde sürdürülmesi, yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ gibi olası durumlarda yapılacak çalışmaların planlanması ve otoyollarda jandarma ile polis ekipleri arasındaki koordinasyonun artırılması konuları ele alındı ve değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, Emniyet ve Jandarma Trafik Birimleri tarafından kış aylarında alınacak trafik tedbirlerine yönelik sunumlar gerçekleştirildi.