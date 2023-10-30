Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), kesintisiz içme suyu temini için kent genelindeki mahallelerde hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

10 İlçede içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için yatırımlarına devam eden Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), kırsal mahallelerde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda yürütülen "Mardin İlinde 45 Adet Muhtelif Mahallesi İçme Suyu Şebekesi ve Depo İnşaatı Yapım İşi Projesi" çerçevesinde, depoları olmayan mahallelerde, ekonomik ömrünü tamamlamış depoların yerine ve nüfus planlaması doğrultusunda ihtiyaca yönelik daha büyük kapasiteli depolar inşa ediliyor.

Kaliteli hizmeti kentin en ücra kırsal mahallesine kadar sunma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren MARSU tarafından yürütülen projede şu ana kadar, 20 ayaklı ve 18 servis olmak üzere toplam kapasiteleri 3 bin 500 metreküp olan 38 depo inşa edildi. Ayrıca, 28 bin 482 metre içme suyu şebeke hattı döşemesi gerçekleştirildi.

Çalışmalar doğrultusunda, kullanım ömrünü doldurmuş ve artık kullanılmayan ayaklı depolarında çevredeki yerleşim yerlerine tehlike oluşturmaması için yıkım çalışmaları yapılıyor.