Mardin’de her yaştan ve her kesimden bir araya gelen gönüllü grup, şehirde misafir olan depremzede vatandaşlara kazanlarla yemek kaynatıyor.

Mardin’de her yaştan ve her kesimden bir araya gelen gönüllü grup, şehirde misafir olan depremzede vatandaşlara kazanlarla yemek kaynatıyor.

Mardin’de her yaştan ve her kesimden bir araya gelen ve “Mardin Gönüllüleri” olarak isimlendirilen bir grup şehirde bulunan bir taziye evinde depremzedeler için kazanlarla yemek kaynatıyor. Bünyesinde iş insanı, öğretim görevlisi, esnaf, öğretmen ve genç öğrencileri barındıran gönüllü grubu, hiç durmadan kazanlarla yemek kaynatıyor.

“Asrın felaketi” olarak nitelenen depremin ardından şehre gelerek misafir olan afetzedelere öğlen ve akşam öğünlerinde kazanlarla yemek hazırlanıyor. Yemekler hijyenik ortamda ve şartlarda hazırlanırken, depremzedelerin barındığı evlere ve otellere gönüllü olan kişilerin kendi araçlarıyla götürülüyor.

Mardin’e gelen evlere ve otellere yerleştirilen afetzedelere öğlen ve akşam yemeği hazırlayan gönüllüler, yardım olarak sadece erzak kabul ediyor. Gönüllü grubundaki kişilerden bir kısmı yemek hazırlarken, bir kısmı özel kaplara yerleştiriyor ve paketliyor. Günlük olarak bin kişiye yemek hazırlayan gönüllüler, afetin ilk günlerinden itibaren durmadan kazanları kaynatmaya devam ediyor.

Mardin’de ticaretle uğraştığını ve gönüllü olarak burada bulunduğunu belirten Aziz Eyüpoğlu, “Burada kamu kuruluşlarından onaylı bir şekilde, yemek hazırlıyoruz. Yaralarımızı hep beraber saralım istedik. Üniversiteden öğrenci ve öğretim görevlisi, esnaf dostlarımız olsun hepsi yardıma geldi. Burada yemek pişiriyoruz. 3, 4 arkadaş burayı açmayı planladık ve ilerleyen süreçte onlarca kişi geldi buraya. Hep beraber yaraları sarmaya çalışıyoruz. Burada hiçbir dernek ve kuruluş altında bulunmadan yapıyoruz. Bunu da yapabildiğimiz kadar yapacağız ve bize yardımcı olmak isteyen vatandaşlar olursa onlardan da desteklerini bekleriz. İlk etapta öğlen ve akşam olmak üzere 100 kişiye yemek veriyorduk. Şu anda bu sayıyı 500 kişiye düşürdük” dedi.

Yapılan her şeyi gönüllü olarak yaptıklarını belirten Selim Kılıç ise, “Burada afet bölgesinden gelen misafirlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Akşam ve öğlen olarak iki öğünde yemek veriyoruz, burası tek seferde 500 kişiye yemek verebilme kapasitesine sahip ve burada günde bin kişiye sıcak yemek servisi yapıyoruz. Ben esnafım, burada öğrenci, öğretim görevlisi, dershanelerde öğretmenlik yapanlar ve memur arkadaşlarımız dahil olmak üzere herkes gönüllü olarak çalışıyor. Herkes dağıtımı kendi aracı ile yapıyor. Esnaflardan, kişilerden ve kurumlardan gelen yardımları burada kabul ediyoruz” şeklinde konuştu.