Mardin’in Artuklu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mardin’in Artuklu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Göllü - Gökçe yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil karşı yönden gelen Yusuf Bayram idaresindeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ve motosiklet yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Bayram ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Bayram, yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.