Mardin’in Nusaybin ilçesinde motosikleti ile ışıklarda olduğu sırada hafif ticari aracın arkadan çarpması ağır yaralanan 1 kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Çarşamba günü uluslararası İpekyolu üzeri sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mücahit Akan’ın idaresindeki motosiklete trafik ışıklarında sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Mücahit Akan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Akan, yoğun bakım servisindeki 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Akan’ın cenazesi yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.