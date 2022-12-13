İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Çalışma çerçevesinde ekiplerce, kasten adam öldürme suçundan kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan R.Ö. ile 5 yıl hapis cezası bulunan F.Ö. yakalandı.

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