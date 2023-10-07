Mardin’de eşi Semra Durak’ı tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Ömer Durak hayatını kaybetti.

Olay, 2 Ekim akşamı Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi 309 Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, 42 yaşındaki Ömer Durak, 4 çocuk annesi 36 yaşındaki Semra Durak ile 1 yıl önce yaşadıkları tartışma yüzünden uzaklaştırma aldı. Ömer Durak, eşini silahla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Ömer Durak, olaydan 5 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.