Mardin’in Mazıdağı ilçesine giden kargoları toz toprak içinde dağıtan kargo şirketlerine, vatandaşlar tarafından tepki yağdı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesine giden kargoları toz toprak içinde dağıtan kargo şirketlerine, vatandaşlar tarafından tepki yağdı.

İddialara göre, Mazıdağı ilçesinde kargo firmaları vatandaşın kargosunu toprak alanda yere atıyor ve telefonla kargo sahipleri aranarak, ‘Mazıdağı Cumhuriyet Meydanı’ndayız, kargonuz gelmiştir. Gelip kargonuzu teslim almazsanız kargonuz geri götürülecektir’ diyor. Kargoları adrese teslim yapması gerekirken belirli bir noktada tuttuğu ileri sürülen kargo şirketlerine Mazıdağı halkı tarafından tepki gösterildi.

“Getirdikleri kargoları toz toprak içine atıyorlar”

Duruma tepki gösteren Mahsum Öztemel, “İnsanları meydana çağırıp kargolarını gelip almalarını bekliyorlar. Her biri bir yerde. İnsanlar bu alışverişi yaptıkları zaman kendi evlerine gelecek diye alıyorlar. Bu yüzden onların gelmesini beklerken kimse gelmiyor, getirmiyor. Sadece meydanda topluyorlar ve insanlar gidip meydandan kargolarını alıyorlar. Ben bu konuda kaç sefer bütün şirketlerle görüştüm, elemanlarıyla da tartıştım diyebilirim. Onların bize söyledikleri ’biz bu şekilde çalışıyoruz, şikayetlerinizi merkeze iletin.’ İnsanlar da bu konuda kabullenmiş, ilginç olan da insanlar gidip meydandan kargolarını alıyorlar ve hiçbir şekilde şikayet etmiyor. Hiç kimseden bir talepleri olmuyor. İnsanlar artık bu konuda biraz duyarlılık göstermesi lazım" dedi.

İnsanların hakkını araması gerektiğini söyleyen Öztemel, "O alışverişi yaptığı zaman istediği bir ürünün eve gelmesinin beklemesi lazım. O şekilde orda gidip meydanda malzemesini alması onların bir acziyetidir aslında. Hakkını aramaması bir acizliktir" dedi.

Öztemel şöyle devam etti:

"Bizi arıyorlar, ’kargonuz meydanda gelip alabilirsiniz.’ Ya da mesaj atıyorlar. Almadığımız zaman geri gidiyor ya da burada herhangi bir yere atıyorlar. Çoğu defa kayboldukları zaman da oluyor. Kaç sefer benim başıma gelmiş, kargo geri gidiyor. Arıyorum diyor ’3 günü dolmuş geri götürüyoruz.’ Haftada bir gün geliyor zaten. Sadece salı günleri genelde geliyor. O günde de kargoyu teslim almadığınız zaman süre doluyor diye bir sonraki haftaya bekleme olmuyor, direkt şirkete geri gidiyor. Hem satıcı mağdur oluyor hem alıcı mağdur oluyor."

“Kargoları yere atıyorlar, çöp gibi”

İlçede kargoların adrese teslim edilmediğini dile getiren Mehmet Ali Ateş de, "Mardin’den buraya kadar getiriyorlar ama evimize getirmiyorlar ve paramızı alıyorlar. Hizmet vermiyorlar. Bize iki defa kargo geldi, ikisinde de mesaj olarak geldi. Biz normalde Afyonkarahisar’da oturuyorduk, Afyonkarahisar’da kapımın önüne kadar geliyordu. Mazıdağı’nda gelmiyor. Ondan çok şikayetçiyiz. Kapımızın önüne gelmemesi önemli değil, bir de kargoları yere atıyorlar çöp gibi. Gerçekten de kötü bir durum” ifadelerini kullandı.