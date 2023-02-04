Kar yağışı kentte devam ediyor.

Mardin’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla beraber tarihi kent beyaza büründü. Birinci Cadde’ye çıkmaya çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Rampada çıkmaya ve inmeye çalışan araçlar, peş peşe kaymaya başladı.

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