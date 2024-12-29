Mardin’in Artuklu ilçesinde 12 Ağustos 2022 yılında Cevzati ve Meşkinan Aşiretlerinin mensupları arasında çıkan olayda Metin Özvren hayatını kaybetmişti, bir kişi de yaralanmıştı. Kanaat önderleri Seydo Çılgın, Eyyüp Gökçen, Mehmet Aslan ve Abdulnasır Aydın’ın girişimleriyle barış sağlanmış oldu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Kızıltepe Seyda Camii’nde verilen barış yemeğine, bölgenin kanaat önderleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, ve yüzlerce davetli katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Seyda Şeyh Mele Mehdi Heleli barış ile ilgili bir konuşma yaptı. Program aşiret fertlerinin el sıkışması ve verilen barış yemeğinin ardından son buldu.

Programda gazetecilere açıklama yapan barış heyeti sorumlusu Nasır Aydın, "Bu bölgemizin kanayan yarasıdır. Maalesef iki yıl önce Cevzat Aşireti ve Meşkini Aşireti’nde ölümle sonuçlanan bir olay oldu. Şeyh Muhammed Mehdi Heleli ile birlikte mücadele verdik. Yaklaşık 6 aydır mücadele ettik. Sağolsun köy imamı Zahir Demirel, Köy muhtarı Soner Kanat, Hatip Çağıran Seydo Çılgın ile birlikte bize yardımcı oldular. Meşkinan Aşireti’nden Ali Amak ile birlikte bu mücadeleyi veridik Allah’a çok şükür dostlarımızın sayesinde bu barışı sağladık. Bölgemizde bu tür olayların daha fazla büyümesin diye ekip halinde bu yola başvurduk. Daha önce de bu tür şeylerle mücadele ettik. Bölgemizde istenmeyen bu olayları önlemek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz.” dedi.