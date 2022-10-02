Mardin’de kalp ve damar hastalıklarına ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla ’Kalbin için Pedalla’ bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi.

Mardin’de kalp ve damar hastalıklarına ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla ’Kalbin için Pedalla’ bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi.

Mardin’de İl Sağlık Müdürlüğü ve bisiklet gruplarının desteğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda kalp sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu 100’den fazla bisikletçinin katılımıyla ’Kalbin için Pedalla’ etkinliği düzenlendi. Etkinliğe; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Türkiye Bisiklet Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Hasan Baysal, sağlık çalışanları, bisiklet tutkunları ve vatandaşlar katıldı. Vali Demirtaş ve beraberindekilerin açılan bilgilendirme stantlarını gezmesinin ardından etkinlik Sağlık Müdürlüğü tarafından kanser taramasında başarılı çalışmalar yapan 6 sağlık çalışanına bisiklet hediye edilmesiyle başladı.

Etkinlik Vali Demirtaş, kalp sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu 100’den fazla bisikletçinin katıldığı 3 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen bisiklet turunun startını vermesiyle devam etti.

Vali Mahmut Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisiklet sürmenin sağlığa faydalarına değinerek şunları söyledi:

“Bisiklet sürülmesi hareketli yaşam, kalp sağlığımız açısından gerçekten çok önemli. Yeme içmemiz çok dikkat etmemiz lazım. Buna dikkat edersek çok daha sağlıklı bir hayat idame ettirebiliriz. Çünkü kalbin işlevi çok fazla. Stresten uzak olmamız lazım. Kalbimizi çok iyi korumamız lazım. Bunun için vatandaşlarımıza özellikle yürüyüş yapmayı ve bisiklete binmeyi tavsiye ediyoruz.”