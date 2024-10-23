Mardin Artuklu Belediyesi bünyesindeki kadrolu eşekler, zorlu şartlar altında çalıştırılıyor.

Günün belirli saatlerinde Mardin’in dar sokaklarında çalıştırılan eşekler, ağır yükler taşıyarak çöp topluyor. Hayvan sever Melek Karahan, eski Mardin’de bildiği kadarıyla 3 eşek ile çöp toplandığını ve bu eşeklere çok yük bindirildiğini söyledi. Yıllardır bunun mücadelesini verdiğini aktaran Karahan, “Artık çözüm eşeklerle olmamalı. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz. Hayvanlara zulüm ve eziyet bitsin artık. İnsanlar nasıl yiyeceklerini evlerine poşetlerle taşıyabiliyorlarsa çöplerini de indirebilirler. Bunu insanların görev edinmesi gerekir. Bu konuyla ilgili birçok şey düşündüm. Bunlar kadrolu eşek ama bu eşeklere çöp taşıtmak yerine ailelere cüzi bir miktar bütçe ayrılırsa ve kendi çöplerini indirin denilirse eşeklerin taşımacılığına gerek kalmaz. Ya da Mardin’de belirli noktalar olsun. Eşeklere başlangıç noktasından yük bindirilip, en son noktaya gelinceye kadar o yükle dolaşıyor. Eşek taşısın ama çok yük yapılmasın ve belirli noktalardan alsın. Ve bu eşeklere çok iyi bakılsın” dedi.

Yetkililerin bir an önce çözüm bulmaları gerektiğini vurgulayan Karahan, “Bu eşekler ya yaşlı ya da bitkin gözüktükleri için biz yaşlı zannediyoruz. Ben yıllardır elimden geleni yapıyorum fakat yetkililerin de bir an önce buna el atması gerekiyor. Biz artık kaçıncı yüzyıldayız. Bizlere bunlar yakışmıyor. Bu sadece hayvanlara bir zulümdür” diye konuştu.

Artuklu Belediyesi tarafından eski Mardin’in dar sokaklarında eşeklerle çöp toplanıyor. Belediyenin kadrolu eşekleri ile dar sokaklarda toplanan çöpler eşek sırtına yüklenerek çöp toplama alanına götürülüyor.