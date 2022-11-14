Mardin’de, “Kadına EL-KAL-KA-MAZ” projesi çerçevesinde Türkiye genelinde 5 milyon erkeğe verilecek bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri devam ediyor.

Mardin’de, “Kadına EL-KAL-KA-MAZ” projesi çerçevesinde Türkiye genelinde 5 milyon erkeğe verilecek bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ve Mardin İl Müftülüğünün katkılarıyla 5 milyon erkeğe bilgilendirme ve farkındalık eğitimi çerçevesinde büyükşehir belediyesinde çalışan erkek personele eğitimler verilmeye başlandı. 27 Temmuz günü başlayan eğitimler sanat akademisi toplantı salonunda devam ediyor. Şu ana kadar 162 erkek personele eğitim verildi. Kadına yönelik şiddete karşı mücadele çalışmalarını sürdüren Mardin Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle "Kadına EL-KAL-KA-MAZ" projesi çerçevesinde kent ve tüm ilçelerde 406 toplu taşıma aracında bulunan dijital ekranlarda KADES uygulamasını yayımlayarak tanıtımını yaptı. 140 adet billboard, 65 adet raket reklam çalışmalarıyla ve alışveriş merkezleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda stantlar kuruldu. Çalışmalar çerçevesinde bin 753 kadının telefonuna KADES uygulaması indirildiği belirtildi.