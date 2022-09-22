Mardin’in Nusaybin ve Midyat ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde uyuşturucu madde ve kaçak cep telefonları ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Mardin’in Nusaybin ve Midyat ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde uyuşturucu madde ve kaçak cep telefonları ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Nusaybin yol kontrol uygulamasında bir araçta bulunan Z.T.’nin üst aramasında 455 gram kubar esrar, Midyat ilçesindeki yol kontrol uygulamasında ise bir araçta yolcu olarak bulunan Ş.Ç.’nin üst aramasında 21 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.