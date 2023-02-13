Mardin’de Şar Camisinin yapım onarım sırasında işçilerin üstüne lojmanının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mardin’de Şar Camisinin yapım onarım sırasında işçilerin üstüne lojmanının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Merkez Artuklu ilçesi Şar Mahallesinde yaklaşık 2 aydır yapım onarımı süren Şar Camisinde bulunan lojmanda çökme meydana geldi. Camide çalışan işçilerin üstüne beton parçaları düştü. İnşaatta çalışan işçilerin ve çevredekilerin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çökme sonucu yaralanan Ömer Atlı (21) ve Ümit Akış (27) sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardandan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Ömer Atlı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Ümit Akış’ın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.