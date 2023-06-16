Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların huzurlu bir yaz mevsimi geçirmeleri için sivrisinek ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, havaların ısınması ile birlikte yaklaşık bir ay önce sivrisinekle mücadele çalışmalarını kent genelinde başlatmıştı. 10 ilçe merkezi, ilçelere bağlı 892 mahalle ve mezrada 84 personel, 40 araç, 40 ekip ve 40 ULV cihazı ile sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı başlatılan çalışmalar gece gündüz devam ediyor. İlaçlama çalışmaları 12 ay boyunca devam ederken, özellikle yaz aylarında ilçeler her gün, merkez, mahalleler (köylerde) 2-7 günlük aralıklarla ilaçlanıyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, çalışmaların 12 ay boyunca dönemler halinde devam ettiğini ifade ederek, “Vatandaşların daha rahat bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla 10 ilçe ve kent merkezine bağlı 892 mahalle ve mezra dahil olmak üzere mücavir alanın tamamında ilaçlama çalışmalarımız devam etmekte. Çalışanlarımız mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını yürütmekte. İlaçlama çalışmalarımız insan sağlığı göz önünde bulundurularak yapılıyor. İlaçlama çalışmalarında doğal hayat ve biyolojik denge hiçbir zaman göz ardı edilmiyor" dedi.