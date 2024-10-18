Mardin’de 2024 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, koordinasyon kurulunda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Akkoyun, kentte 2024 yılı 3. dönem itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 354projenin uygulandığını kaydetti.

Bunlardan 62 projenin tamamlandığını, 111 projenin devam ettiğini, 181’inin ise etüt proje aşamasında olduğunu aktaran Vali Akkoyun, bu projelerin toplam tutarının 49 milyar 788 milyon 80 bin lira olduğunu, 2024 yılı 3. dönem sonu itibarıyla 4 milyar 591 milyon 466 bin lira harcama yapıldığını belirtti. Kamu yatırımlarının koordineli bir şekilde hızlı ama kaliteli yapılması için talimat veren Akkoyun, kurumlardan bu noktada koordinasyona önem vermelerini istedi. Deprem ile ilgili denetimlerin arttırılması ve bilgilendirme çalışmalarının yapılmasını söyleyen Akkoyun, "Belki birinci derece deprem bölgesi değiliz ama birinci derece bölge ile komşuyuz. Dolayısıyla bir önceki görev yerimde de söylediğim gibi burada da hiç deprem olmayacak algısı var. Adıyaman’da depremin merkez üstü değildi fakat Adıyaman’ın nasıl etkilendiğini gördük. Yerel yönetimlerimize özellikle sesleniyorum inşaatların denetimi ve kaymakamlarımıza özellikle rica ediyoruz senin belli dönemlerinde halkımıza bilgilendirmeler yapılmasını rica ediyoruz” dedi.

Toplantı, yatırımcı kuruluşların yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgi vermesi ve koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi ile sona erdi.