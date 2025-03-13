Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, yürütülen "Mardin İçme Suyu Projesi" kapsamında ana hat döşeme çalışmaları nedeniyle Dicle Elektrik önü ve eski AVM önünün tek yönlü trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Artuklu ilçesinin içme suyu sorununu çözmek amacıyla yapımı sürmekte olan "Mardin İçme Suyu Projesi" kapsamında, şehir merkezinde ve şehir dışında ana su hattı, şebeke hatları ve evsel abone bağlantı çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmalar eş zamanlı olarak farklı lokasyonlarda sürdürülürken, projenin en önemli aşamalarından biri olan yatay geçiş ana hat döşeme çalışmaları nedeniyle 14 Mart 2025 tarihinde Dicle Elektrik hizmet binası ve eski alışveriş merkezi önü, saat 19.00 itibariyle geçici süreyle kademeli olarak tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

MARSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belirtilen alternatif güzergahların kullanılması gerektiği vurgulanırken, "Kıymetli hemşehrilerimizin göstereceği anlayış için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Duyuruda, Diyarbakır istikametinden gelen tonajlı araçların, Vefa Evleri Kavşağı’ndan Nur Mahallesi ve İstasyon Mahallesi’ni birbirine bağlayan Türkmen Vadisi alternatif çevre yoluna yönlendirileceği; binek araçların ise 2103 Sokak ve Mehmet Nur Dağ Caddesi’ni kullanarak, Dicle Elektrik arkasından Dolunay Caddesi’ne yönlendirileceği belirtildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönüne gidecek araçların ise eski alışveriş merkezi bölgesinden geçen 4. Sokak ve 42. Sokak üzerinden yönlendirileceği ifade edildi. Çalışma süresince alternatif yollar üzerinde çift yönlü park yasağı uygulanacağı bildirildi.

Sürücülerin trafik yasağı boyunca yönlendirme levha ve işaretlerini dikkatle takip etmeleri önem taşıdığı vurgulandı.