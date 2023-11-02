Mardin’de her evde bulunan, tarihte Mezopotamya topraklarında kervanların vazgeçilmez yiyeceği olan "peksimet ekmeği" 6 ay kadar muhafaza ediliyor.

Tarihte Mezopotamya topraklarında kervanların vazgeçilmez yiyeceği olan peksimet ekmeği, vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Fırında kurutularak hazırlanan peksimet, 6 ay kadar bozulmayacak şekilde hazırlanıp sofraların vazgeçilmezi olarak kalıyor.

Kilosu 37 liradan satışa sunulan ekmek, soğuk havaların etkisiyle tadından hiçbir şey kaybetmiyor. Fırınlarda özenle hazırlanan peksimet, kış aylarında daha çok tüketiliyor.

Peksimet satışı yapan Bilal Paşavat; kepekli peksimet, normal peksimet, el kesmesi bir de buğdaylı olarak çeşitleri olduğunu söyledi. Nem çekmediği ve sağlıklı olduğu için Mardin’de tercih edildiğini belirten Paşavat, "Turistlerin de yoğun ilgisini çekiyor. Buraya gelen misafirlerimiz peksimeti merak ediyor, ilgilerini çekiyor. Mide suyuna iyi gelmesi ve sağlıklı olması daha çok ilgi çekiyor. Yapım aşamasında herhangi bir katkı maddesi yok. Peksimet 2 kere fırınlanıyor. Kesinlikle bayatlama olmuyor. 6-7 ay boyunca tazeliğini koruyor"dedi.

1984 yılından beri peksimet ustalığı yapan Serdar Paşavat, Mardin halkı ekmek bulunmadığı yıllarda peksimet tükettiğini ve her evde bulunduğunu dile getirdi.

"Hem sağlık açısından hem de diyet açısından en ideal ekmek tüketimi peksimettir" diyen Paşavat, şöyle konuştu:

"6 ay kaldığı sürece bozulmaz. Mide suyunu çektiği için daha sağlıklı bir ekmektir. Mide de kolay sindirim sağlıyor. Hem diyet hem de sağlık açısından faydalıdır. Şehir dışında bulunan Mardinliler peksimet ister ve mutlaka evlerinde bulunur. Kısacası peksimet Mardin’in vazgeçilmez ekmeğidir."

Peksimet almaya gelen Gülcan Aksi, "Mardinliyim, buraya peksimet almaya geldim. Peksimet Mardin’de sıklıkla tüketilen bir üründür. Çorbalarda, kahvaltıda tüketiyoruz. Mardin’de her evde peksimet bulunur" ifadelerinde bulundu.