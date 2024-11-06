Mardin’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru memleketi Adana’da toprağa verildi.

Adanalı polis memuru Erol Koyun 5 Ekim günü Mardin Kızıltepe’de kalp krizi geçirdi. Polis memuru sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Koyun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Mardin’de Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğinde görevli, Koyun’un cenazesi memleketi Adana’ya getirildi. Buruk Mezarlığında yapılan törenle polis memuru Koyun, toprağa verildi.

Polis memuru Erol Koyun’un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.