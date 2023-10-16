Mardin’in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin ilçesi Zeynel Abidin Mahallesi’nde seyir halindeki hafif ticari araç, çocuk arabası ile yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayağından yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.