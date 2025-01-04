Mardin’in Ömerli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şafak Mahallesi’nde seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. N.Ş. (21), Ö.S. (22), N.K. (38), U.Ü. (42), I.Ç. (2) ve R.Ö. (62) isimli yaralılar ambulaslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.