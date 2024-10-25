Mardin’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu-Kızıltepe karayolu Türkmen geçidinde Serhat A. (24) idaresindeki 16 DH 952 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.