Mardin Büyükşehir Belediyesi; Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı gençlik merkezinde dijital ve mobil fotoğrafçılık kurs kayıtları devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi; Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı gençlik merkezinde dijital ve mobil fotoğrafçılık kurs kayıtları devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi 15-29 yaş aralığındaki gençler için ücretsiz kurslarına devam ediyor. Bu çerçevede açılan dijital ve mobil fotoğrafçılık kurs kayıtları devam ediyor. Kurs süreci boyunca dijital ve mobil fotoğrafçılık dersinden kadraj açılarının önemini, doğru ışık, fotoğrafçılığa ait yeni bir bakış açısı, doğru kullanım ve doğru fotoğraf çekimini kazandırmayı amaçlıyor. Kurslarda, aynı zamanda haber çözümleme, medya ve tüketim kültürü, internet gazeteciliği, temel basın yayıncılık röportaj teknikleri ve haber fotoğrafçılığı eğitimleri de verilmekte.