Mardin’in Midyat ilçesinde bir araya gençler, yasa dışı bahissin olumsuzluklarına dikkat çekmek için kısa film çekti.

Midyat ilçesinde bir araya gelen gençler, son zamanlarda sanal bahissin getirdiği olumsuzluklara dikkat çekmek için kısa film çekti. "Ailene İyi Bak Son Hamle" kısa filmde, sanal kumarın yaygınlaşması ve bunun toplumsal etkileri üzerine farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Projenin çekimlerini yapan ve rolünü hazırlayan Halil Tunçer, Midyat’ta gerçekleştirdikleri proje ile gençlerin sanal kumar konusunda bilinçlenmesini ve bu tür bağımlılıkların zararlarını anlamalarını amaçladıklarını söyledi.

Projede tamamen gönüllülük esasına göre hareket ettiklerini ifade eden Tunçer, "Gönüllü arkadaşlarımız var, bizlere katkı sağlıyorlar ve buradaki ana temamız da tamamıyla gençlere bir farkındalık oluşturabilmektir. Filmimizin ismi ’Ailene İyi Bak Son Hamle’ Bu konuda özellikle Midyat’ta hassasiyeti olan Midyat Kaymakamlığımıza, Midyat Belediyemize, kolluk kuvvetlerimize ve Midyat halkına bu konuda arkamızda oldukları için çok teşekkür ederiz’’ dedi.