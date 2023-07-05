Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi desteğiyle gençler için yaz spor okulları açıldı.

Mardin’de gençlerin spor yapma imkanlarını artırmak ve sağlıklı bir yaz dönemi geçirmelerini sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yaz spor okulları açılış programı düzenlendi. Program, gençlerin spor yapma alışkanlığını teşvik etmek ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlamak için organize edildi.

Yaz spor okulları, gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlendi. Futbol, basketbol, tenis, atletizm, cimnastik, gibi birçok spor dalında uzman antrenörler eşliğinde eğitim verilecek. Gençler, profesyonel eğitimlerle spor yeteneklerini geliştirme ve yeni spor dallarını keşfetme fırsatı elde edecek.

Program, Mardin’deki 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Park’ında gerçekleştirildi ve spora ilgi duyan genç sporcuları bir araya getirdi.