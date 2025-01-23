Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir gelinin çeyizi hırsızlar tarafından çalındı. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 19 Ocak gecesi 8 Mart Mahallesi Nevruz Bulvarı üzerinde nişan hazırlığı yapılan evin önüne getirilen çeyiz eşyaları, araca yüklenmek üzere yerleştirilmişti. Bu sırada, çöp arama bahanesiyle bölgeye gelen iki şüpheli, durumu fırsat bilerek gelinin çeyizine yöneldi. Hırsızlar, eşyaları çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olayın fark edilmesinin ardından mağdur aile, durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlıkla ilgili inceleme başlatıldı. Çeyiz eşyalarının çalındığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.