Mardin’deki gebe okulunda verilen eğitimde normal doğuma teşvik, normal doğum ile sezaryen doğum arasındaki farklar ve normal doğumun faydaları hakkında ücretsiz eğitim veriliyor.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yeşil, gebe okulu projesinin 2019 yılından itibaren faaliyete geçtiğini söyledi. Yeşil, öncelikli hedeflerinin anne adaylarının gebelik öncesi ve sonrası hakkında eğitim alarak süreci daha profesyonel geçirmelerini sağlamak olduğunu kaydetti. Bu kapsamda yaptıkları eğitimler arasında anne sütü, emzirme, gebelik öncesi pilates ve spor egzersizleri, beslenme, uyku düzeni, psikolojik yaklaşımlar ve fizyoterapi gibi eğitimlerin bulunduğunu belirten Dr. Ahmet Yeşil, eğitimlerin önceliğinin ve amacının anne adaylarını daha bilinçli bir şekilde eğitmek ve buna yönelik çocuklarla ilgili ileride yaşanabilecek her türlü problemin önüne geçip daha kaliteli ve bilinçli bir gelecek sunabilmek olduğunu dile getirdi.

"2 bin 100 anne adayımızı eğittik"

2019’da hayata geçirdikleri proje kapsamında, 2023 yılında 2 bin 500’e yakın anne adayını eğittiklerini ve bunlara katılım belgesi verdiklerini aktaran Yeşil, "2024 yılı 9’uncu aya kadar 2 bin 100 sayısına yaklaştık. Bu da her geçen gün anne adaylarına daha çok ulaştığımızı gösteriyor. Biz bu sayıların yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Aylık oranı 450-500 civarı ve bunların sadece aylık yüzde 15-20’sine kadar eğitim vermekteyiz. Biz bütün anne adaylarımıza canı gönülden ulaşmayı hedefliyoruz. Buna yönelik çocuklarla ilgili ileride yaşanabilecek her türlü problemin önüne geçip daha kaliteli ve bilinçli bir gelecek sunabilmek amacındayız. Eğitimlerimiz tamamen ücretsiz durumdadır" dedi.

Normal doğumun Sağlık Bakanlığı tarafından da çok önemsendiğini vurgulayan Yeşil, "Sezaryen bir annemiz daha sonraki hayatı boyunca bütün gebeliklerinde sezaryen olmak zorunda. Anne adaylarına normal doğumu öneriyoruz. Normal doğum anne için en sağlıklısıdır. Anne adayının süreci normal olarak geçirmesi gerekmektedir. Bunun hem fizyolojik hem psikolojik hem de hormonsal düzeyde daha iyi ve düzgün bir şekilde ilerleyebilen bir süreç olduğunu görmek isteriz. Bu yüzden doğum hayatın ilk adımıdır ve o ilk adımın doğru atılması için de sonraki adımları belirleyecek olan bizim kararlarımızdır. Doğal olan normal doğumdur" ifadelerini kullandı.

Gebe Okulu Birim Sorumlusu ebe Leyla Örük, gebe okulunda gebelerden doğum öncesi ve sonrası hakkında bilmedikleri tüm bilgileri öğrenmelerini ve eğitim almalarını sağladıklarını ifade ederek, "Emzirme ile ilgili öğrenmesi gerekenleri öğretiyoruz. Doğum sürecinde ve doğumla baş etme yöntemlerini gösteriyoruz. Anne ve babalık rollerini benimsemeleri için doğum ve doğum sonrası yanlarında olmaya çalışıyoruz" dedi.

4 seanslık eğitimlerinin olduğunu ve bunların tamamen ücretsiz şekilde verildiğini belirten Örük, "Bize başvuru yaparak randevularını alıyorlar. İlk eğitimde, üreme organları, gebeliğin oluşumu, gebelikte oluşabilecek tehlikeler ve beslenmeyle ilgili anneyi bilgilendiriyoruz. İkinci seans eğitiminde doğumda doğum kasları nasıl çalışır doğumun fizyolojisi anlatılıyor. Doğumla ilgili nefes egzersizleri, doğumda annenin yapması gereken egzersizler ile ilgili bilgilendiriyoruz. Üçüncü seansta doğum pozisyonları, doğuma tamamen giriş, lohusalık, yeni doğan bakımı hakkında bilgi veriliyor. Dördüncü eğitimimizde de annenin lohusa psikolojisi, emzirme ile ilgili detaylı bilgileri veriyoruz. Bu süreçlerde birinci seansta bize diyetisyenimiz eşlik edebiliyor. Bu dersler içerisinde anne ihtiyaç duyduğu sürece psikoloğumuz, diyetisyenimiz, fizyoterapistimiz yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

Eğitime anne ve baba adaylarının katılım sağlayabildiğini aktaran Leyla Örük, "Anne adayı annesiyle, eşiyle ve hatta her zaman söylediğimiz gibi gebe okulunda amaç sadece gebelere yönelik değildir. Anne olmak isteyen anne adaylarına da biz aynı eğitimleri verebiliyoruz" diye konuştu.

Emzirme eğitimi alan Canan Akın, normal doğumu önererek, “25 yaşındayım ve normal doğum yaptım. Emzirme ile ilgili bir sorun yaşadığım için okula geldim. Verilen eğitimden çok memnunum. Burada güzel bir destek aldım teşekkür ediyorum. Bütün anne adaylarına normal doğumu öneriyorum. Normal doğumun daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm için öneriyorum” dedi.