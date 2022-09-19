Mardin’de "19 Eylül Gaziler Günü" düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Mardin’de "19 Eylül Gaziler Günü" düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal rütbesi ile "Gazi" unvanının verildiği günün 101. yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, Mardin’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Hükümet Konağı’ndaki Atatürk heykeli önünde tören düzenlendi.

Tören, Mardin Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Mardin Muharip Gaziler Derneği adına Ali Candemir, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptığı törenin ardından Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mardin Şube Başkanlığını ziyaret ederek bir müddet sohbet etti. Kutlama etkinlikleri 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler onuruna verilen yemek programı ile devam etti.

Özel bir otelde gerçekleştirilen programda gaziler ve aileleri ile bir araya gelen Vali Mahmut Demirtaş, burada yaptığı konuşmada şehitlik ve gaziliğin dünyalık hiçbir mevki ve makamla ölçülmeyecek kadar yüce makam olduğunu vurguladı.

Canı aziz vatana feda edenlere bu yolda yürüyüp gazi olanlara dünyalık hiçbir mertebenin hükmü olmadığını belirten Vali Demirtaş, “Bu millet, şüheda evladıdır. Bu vatan, şüheda toprağıdır. Ölürsem şehit, kalırsam gazi düşüncesi milletimizin her bir ferdinin benliğine sinmiştir. Bizi, millet olarak bu inanca sevk eden en önemli husus ise inancımızın bizlere emrettiği gaza anlayışıdır. İşte bu sebeplerle dünden bugüne gaza meydanı hiçbir zaman boş kalmamıştır. Zaman değişmiş; fakat tabiat, öz ve maya değişmemiştir. Çanakkale’de ve istiklal harbimizin tüm evrelerinde yedi düveli Anadolu’dan söküp atanlar aynı anlayışla gaza meydanına çıkmışlardır. Memleketimizin huzur ve emniyeti için terörle mücadeleyi canlıları pahasına sürdüren yiğitlerimiz ile sınır ötesi operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımız aynı tabiatın mensupları olduklarını göstermişlerdir.15 Temmuz’da Vatanımıza kasteden hainleri yerle yeksan ederek sözde işgal girişimini bertaraf eden maya da aynı mayadır. O sebeple buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum ki olay, yer zaman ve kişiler değişse de değişmeyecek tek bir şey vardır. Biz bu toprakların evlatları olarak 1000 yıllık yurdumuzdan ve mukaddesatımızdan vazgeçmeyeceğiz’’ diye konuştu.

Programa, Vali Demirtaş’ın yanı sıra, 70. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Vali Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.