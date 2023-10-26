Mardin’de Alışveriş Merkezi’nde (AVM) garaj günleri indirimleri başladı.

Bölgenin karma AVM’si olan Mardian MALL, dev indirimler ve maliyetine satışların yapıldığı önemli bir organizasyona imza attı. Ünlü markaların sezon ve mevsim sonu indirimlerinin yanı sıra, stok fazlası ve outlet ürünlerinin satışa sunulduğu garaj günleri indirimi, ilk günden ilgiyle karşılandı.

Yüzde 70’lere varan indirimlerin olduğu 25 Ekim’de, 29 Ekim tarihine kadar devam edecek. AVM’nin kapalı otoparkında özel alan belirlendi ve kampanyaya katılan firmalar dev indirimlerle bu alanda ziyaretçilerini karşıladı.