Mardin’de fırsatçılığa yer verilmedi, evlerin kira fiyatları sabit kalırken birçok ev depremzedelere ücretsiz olarak açıldı.

Mardin’de fırsatçılığa yer verilmedi, evlerin kira fiyatları sabit kalırken birçok ev depremzedelere ücretsiz olarak açıldı.

‘Asrın felaketi’ olarak adlandırılan afetin ardından birçok vatandaşın yaşadığı evi ağır hasar almıştı. Bunu fırsat bilen kişiler kira ve ev fiyatlarında artışa gitmiş, depremi fırsata çevirmeye çalışmıştı. Birçok ilde fiyatlar yüzde yüze yakın artarken Mardin’de kira ve ev fiyatları sabit kaldı. Depremzede vatandaşları ailesi olarak gören Mardin halkı kira fiyatlarında artış yapmak yerine depremzedelere evlerini ücretsiz açtılar. Bazı vatandaşlar ise depremzede vatandaşların kira ücretlerini ödemek için emlakçılar ile iletişime geçti.

“Mardin’de depremden önce ev fiyatları 2 bin 500 veya 3 bin arasındaydı şuan fiyatlar sabit kaldı”

Mardin’de fiyatların sabit kaldığını belirten Mardin Yetkili Emlakçılar Derneği Başkanı Nedim Bulut, “Bu acıyı hep birlikte yaşadık, bu acı hepimizin yüreğinde kanayan yara oldu. Buraya birçok depremzede vatandaş geldi ve depremin her aşamasında Mardin’in bütün halkı, sivil toplum kuruluşları olsun hepimiz el ele verdik ve kardeşlerimizin yanında durduk. Daha sonrasında bize kiralamalar karşısında yansıyan fiyatların yükseldiği ihbarları oldu. Biz bunu dernek ve halk olarak kabul etmedik buna tepkimizi gösterdik. Mardin’e gelen bütün herkesi misafirimiz olarak kabul ettik ve evimizi iş yerimizi açtık. Buraya gelen bütün vatandaşlarımızı yabancı olarak görmedik. Mardin’de kiralama konusunda hiçbir zaman fırsatçılığa veya fiyatların artışına geçmedik. Tam tersine biz dernek olarak ve vatandaşlarımızla fiyatları yükseltmek yerine ücretsiz olarak açtık. Mardin’de kiralama konusunda hiçbir şekilde kimse yükselişe geçmedi. Depremin ilk gününde bütün dernek üyelerimizle bir araya geldik. Bütün afet bölgesinde olan vatandaşlarımızı kendimize aile olarak gördük. Mardin’de kimin kapısını çalarsanız sizi misafir etmeye hazırdır. Diğer şehirlerde fiyatlar artıyor yapabilirler ama bu vicdan meselesidir. Yarın aynı şeyi oda yaşayabilir, dünya malının beş para etmediğini gördük. Mardin’de depremden önce ev fiyatları 2 bin 500 veya 3 bin arasındaydı şuan fiyatlar sabit kaldı. Şuanda dernek olarak 3 gün içeresinde 160 adet gayrimenkulü kiraya verdik. Bunların 60 tanesini mülk sahipleri ücretsiz olarak vatandaşlara verdi. Bizi arayan vatandaşlarda oldu kiralarını ödemek isteyen oldu. İnsanlar her konuda birbirine destek oluyor” dedi.